Yunan medyasından iddia: "Yunanistan ile Türkiye arasında ABD arabulucu olabilir"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise birçok kez yaptıkları açıklamalarda, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınabileceğini savunmuştu.

EGE'DE KARA SULARININ 12 MİLE GENİŞLETİLMESİNE TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere ilişkin, "Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" demişti.