Putin’den Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! Her şey plana göre ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında askeri operasyonun dinamiklerini olumlu olarak değerlendiren Putin, "Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ın planına göre ilerliyor. Ayrıca umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek" ifadelerini kullandı.