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Putin'den Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! Her şey plana göre ilerliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Putin’den Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! Her şey plana göre ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki Soledar kentinde kontrolü sağladıklarını açıklamasının ardından Putin, "Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ın planına göre ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir televizyon programında Rusya'nın Ukrayna'da sürdüğü askeri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ın planına göre ilerliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında askeri operasyonun dinamiklerini olumlu olarak değerlendiren Putin, "Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ın planına göre ilerliyor. Ayrıca umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA AÇIKLADI UKRAYNA YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile devam eden şiddetli çatışmaların ardından Donetsk'e bağlı kritik öneme sahip Soledar kentinde kontrolün ele geçirildiği bildirilmişti.

Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bakhmut şehrindeki Ukraynalı birliklerin ikmal yollarının kesileceği ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ablukaya alınacağı belirtilmişti.

Rusya'dan gelen kritik açıklamaya Ukrayna'dan da yanıt gecikmemişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Askeri Komutanlığı Sözcüsü Serhiy Cherevatyi, Rusya'nın Soledar'da kontrolü ele geçirdiği bilgisinin doğru olmadığını belirtmişti. Cherevatyi, "Askerlerimizin konumlarını açıklamak istemediğimiz için daha fazla ayrıntı vermeyeceğiz" demişti.

AVRUPA ÜLKELERİNİN BORÇLARI İÇİN KARARNAME

Batılı ülkelerin Rusya'ya gaz ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmalarına yönelik kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararname imzalayarak "dost olmayan" Batılı ülkelerin Rusya'ya gaz borcu ödemelerini yabancı para birimleriyle yapabilmelerine olanak sağlayan yeni bir kararname imzaladı.

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Kremlin Sarayı'nın resmi sitesinde yayınlanan yeni kararnameye göre tedarikçilerin Rusya'ya başvurusu üzerine yetkili banka üzerinden özel bir hesap açılacak ve sözleşmede belirtilen döviz cinsi üzerinden tedarikçiler Rusya'ya ödemelerini dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödeyebilecek.

Kararnamedeki başka bir detaya göre ise "dost olmayan" olarak nitelendiren ülkelerin gaz borcu ödemelerini dolar veya euro olarak yapması Rus gazının tekrar bu ülkelere sevkiyatının başlaması anlamına gelmeyecek.

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PUTIN'IN İLK KARARI NEYDİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine batılı ülkelerin Rusya'ya başlattığı ekonomik ambargoların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rus gazı ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapması yönünde kararname imzalamıştı.

Bu karara uymayan Hollanda, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere gaz sevkiyatı durdurulmuş, batılı petrol şirketlerine de sevkiyatlar engellenmişti.

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