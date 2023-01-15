ABD'de 'gizli belge' skandalı! Biden'ın evinden yenileri çıktı: Ukrayna, İran ve Birleşik Krallık...
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktığını duyurdu. ABD basınına göre, söz konusu belgeler arasında Amerikan istihbarat notlarının yanı sıra Ukrayna, İran ve Birleşik Krallık gibi konuları kapsayan toplantı notları yer alıyor.
ABD'de 'gizli belge' skandalı büyüyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktığını açıkladı.
Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, çarşamba gününden beri Başkan'ın, Biden Diplomasi Merkezi ve Delaware'deki konutunda ortaya çıkan belgelerle ilgili süreci özetleyen bir açıklama yayımladı.
İki yerde de ele geçirilen "gizli" ibareli belgeleri incelemek için Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile koordineli bir süreç izlediğini aktaran Sauber, perşembe günü Biden'ın Wilmington'daki konutunda ele geçirilen gizli bir belgeyi almak için Başkan'ın konutuna gittiğini ve kendisine eşlik eden Adalet Bakanlığı yetkilileriyle oradaki dokümanların arasında "gizli" ibareli 5 belge daha bulduklarını kaydetti.
Sauber, belgelerin orada Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim edildiği bilgisini paylaştı.
Biden'ın Danışmanı, açıklamasında, Beyaz Saray'ın Adalet Bakanı tarafından atanan özel yetkili savcı ile işbirliği yapacağını bildirdi.
BELEGELERİN İÇERİĞİ
Amerikan basınına göre, söz konusu belgeler arasında Amerikan istihbarat notlarının yanı sıra Ukrayna, İran ve Birleşik Krallık gibi konuları kapsayan toplantı notları yer alıyor. Biden'ın, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya yazdığı not ve Biden'ı telefon görüşmelerine hazırlayan iki bilgilendirme notunun da bulunan "yeni belgeler arasında" olduğu iddiası da var.
BIDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER
Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.
Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.
Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.
Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin bulunması üzerine "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.
Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.
Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İZMİR DEPREM SON DAKİKA | 15 Ocak 2023 deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, nerede oldu? İzmir'de nerede deprem oldu?
- ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ 2023 | 3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave ARTIŞ! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?
- TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
- Memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama ekranı: Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? E-Devlet Giriş!
- 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...
- Ara transfer dönemi 2023 ne zaman bitiyor? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ikinci transfer sezonu sürüyor
- SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?
- Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar
- Survivor Halil kimdir? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? Sosyal medya hikayesi...
- Hac kura takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?
- Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...