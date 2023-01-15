ABD’de ’gizli belge’ skandalı! Biden’ın evinden yenileri çıktı: Ukrayna, İran ve Birleşik Krallık...



İki yerde de ele geçirilen "gizli" ibareli belgeleri incelemek için Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile koordineli bir süreç izlediğini aktaran Sauber, perşembe günü Biden'ın Wilmington'daki konutunda ele geçirilen gizli bir belgeyi almak için Başkan'ın konutuna gittiğini ve kendisine eşlik eden Adalet Bakanlığı yetkilileriyle oradaki dokümanların arasında "gizli" ibareli 5 belge daha bulduklarını kaydetti.