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Rus basınında flaş SİHA analizi! Russia Today: Küresel ilgi odağı haline geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Rus basınında flaş SİHA analizi! Russia Today: Küresel ilgi odağı haline geldi

Türkiye'nin düşmanlarını korkutan, dostlarını hayran bırakan Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus basınında gündem oldu. Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını değerlendiren Russia Today, Türk SİHA'ları için "Küresel ilgi odağı haline geldi" ifadelerine yer verdi. İşte Russia Today'deki Bayraktar TB2 SİHA analizi...

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları Rus basının gündemine. BAYKAR Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Rus basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

BAYKAR Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today (RT) Türk SİHA'ları için şu değerlendirmede bulundu;

'Drone üreticisi, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki yaratmak için konuşlandırmasının ardından küresel ilgi odağı haline geldi.'

SİHA'nın şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldığına vurgu yapan RT, 'Baykar'ın ihracatı geçen yıl %78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı' dedi.

Haberde Bayraktar'ın bu silahların yazılımının Türkiye'ye ait olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"Röportajda, şirketin her şeyden önce sadece Türkiye ile yakın ilişkisi veya stratejik ittifakı olan ülkelere savaş uçağı sattığını ve böylece sırtından bıçaklanmayı beklemiyor."

RT haberinde Ukrayna'nın elindeki drone'ların büyük bölümünün imha edildiği iddiasına da yer verdi

Haberde 'Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askeri operasyonuna başlamasından bu yana Ukrayna'nın TB2 filosunun çoğunun imha edildiğini iddia etti' ifadelerine yer verildi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

400.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır .

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER;

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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