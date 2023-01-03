Baykar’ın SİHA sattığı ülke Türkiye’ye savaş açarsa ne olur? Selçuk Bayraktar cevapladı

KIZILELMA'NIN BU NOKTAYA GELMESİ NE KADAR SÜRDÜ?

2021'in başlarında ortaya çıktı tabi Akıncı'yı yapmadan bunu yapmamız mümkün değildi. Formula 1 ekibi gibi çalışan bir ekibiz. Hatta bir anlamda mini İHA'nın geliştirilmesiyle birlikte Kızılelma'nın yazılımıyla satır, satır uğraştım. Şimdi ekibimiz çok daha büyük. Uzmanlık alanım aslında bunların otomatik uçuşu açıkçası. Malazgirt projesini türlü bahanelerle, iftira atarak, karalayarak o dönemin bürokratları durdurdu. Güneydoğu'da arazide çok yoğun çalıştığımız zamanlar, arazide 3-4 senem geçmiştir.

SÜPERSONİK KIZILELMA GELİYOR

Kızılelma, savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak.