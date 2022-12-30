Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığı görüntüleri paylaştı.
Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Test atışında yine ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— BAYKAR (@BaykarTech) December 29, 2022
✅ @Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı.🎯
✅ Aselsan LGK Shooting Test carried out with Aselsan-developed CATS camera has been successfully completed.🎯 #Baykar 🤝 @Aselsan pic.twitter.com/0vuI4RohcT
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