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Son dakika: Rusya'dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! 600 asker öldürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Son dakika: Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! 600 asker öldürdü

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda bulunan bir binanın vurulduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 600 askerin öldüğü ifade edildi.

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