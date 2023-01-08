Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 Hac kontenjanlarını açıkladı! 65 yaş üstü Hacca gidebilecek mi?
Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün başladı. Hacca gitmek isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş' aktardı.
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
İlk defa kayıt yaptıracaklar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek.
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