Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 Hac kontenjanlarını açıkladı! 65 yaş üstü Hacca gidebilecek mi?

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İlk defa kayıt yaptıracaklar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek.