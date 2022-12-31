31 Aralık 2022, Cumartesi
Yunanistan'ın "casus belli" korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin baş meselesi olan Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddialarına Bakan Çavuşoğlu'nun ardından Bakan Akar'dan da çok sert tepki geldi. Bakan Akar'ın Türkiye'nin tedbir alacağını söylemesi ve casus belliye vurgu yapmasının üstüne ise Yunan basınında olası bir savaş ihtimali gündeme geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da askeri güç kıyaslamasına girişti.
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:49
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