Yunanistan'ın "casus belli" korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi en çok artıran meselelerden biri Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemleri. Yunan basınında aylardır dolaşan haberlere göre, bu mesele Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uzun süre 'çekmecesinde' duruyordu; ancak Türkiye korkusundan masaya yatırılmıyordu. Söz konusu mesele Yunan basınında yeniden gündeme gelince Türkiye'den çok sert tepki ile karşılaştı. Türkiye 1995 yılında alınan karara göe bunun savaş sebebi sayılacağını belirtti.