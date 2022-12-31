31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunanistan'ın "casus belli" korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

Yunanistan'ın "casus belli" korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

Türkiye-Yunanistan gerginliğinin baş meselesi olan Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddialarına Bakan Çavuşoğlu'nun ardından Bakan Akar'dan da çok sert tepki geldi. Bakan Akar'ın Türkiye'nin tedbir alacağını söylemesi ve casus belliye vurgu yapmasının üstüne ise Yunan basınında olası bir savaş ihtimali gündeme geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da askeri güç kıyaslamasına girişti.

Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:49
  • 1
  • 15
Yunanistan’ın casus belli korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi en çok artıran meselelerden biri Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemleri. Yunan basınında aylardır dolaşan haberlere göre, bu mesele Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uzun süre 'çekmecesinde' duruyordu; ancak Türkiye korkusundan masaya yatırılmıyordu. Söz konusu mesele Yunan basınında yeniden gündeme gelince Türkiye'den çok sert tepki ile karşılaştı. Türkiye 1995 yılında alınan karara göe bunun savaş sebebi sayılacağını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Yunanistan’ın casus belli korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

Yunanistan'da 'Casus belli' meselesi gündemde yerinde korurken Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da askeri güç kıyaslamasına girişti.

  • 3
  • 15
Yunanistan’ın casus belli korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

YANLIŞ FATURA ANKARA'DAN DÖNER

Bakan Akar'ın "Karasularının uzatılmasını kabul etmiyoruz. 1800 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip bir Türkiye'den bahsediyoruz ve Türkiye sizin izninizle uluslararası sulara girecek. Bunu hangi akıl kabul eder? Yunanistan'da 'yanlış fatura Ankara'dan döner' diyoruz." sözleri Yunan medyasında gündem oldu.

  • 4
  • 15
Yunanistan’ın casus belli korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos bir gazeteye verdiği röportajında, Yunanistan'ın son yıllarda stratejik ilişkilerini geliştirdiğini ifade etti. 2019 yılı itibarıyla Rafale savaş uçakları aldıklarını belirten Panagiotopoulos, bir dizi ekipman ve modernizasyon anlaşması yaptıklarını belirtti.

  • 5
  • 15
Yunanistan’ın casus belli korkusu! Yunanistan Savunma Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama | Caydırıcı güç olduklarını savunuyorlardı

ZAMANLA DEĞİŞECEK

Yunan Savunma Bakanı bir itirafta bulundu. Belh@rra fırkateynlerinin inşası devam ettiğini ve ilk üç ROMEO denizaltısavar helikopterinin teslimatı 2023'te geleceğini söyleyen Panagiotopoulos, izledikleri politika sayesinde Yunanistan ve Türkiye arasındaki askeri güç dengesinin zamanla kendi lehlerine değişeceğini ifade etti.