05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hollanda'da "Muhammed" sürprizi! İşte 2022'de bebeklere en çok verilen isimler

Hollanda'da "Muhammed" sürprizi! İşte 2022'de bebeklere en çok verilen isimler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Hollanda’da Muhammed sürprizi! İşte 2022’de bebeklere en çok verilen isimler

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022'de doğan erkek ve kız bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı. Erkek bebeklere en çok verilen isimlerden ikincisinin "Muhammed" olduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA