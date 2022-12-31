Bakan Hulusi Akar'dan A Haber'e flaş açıklamalar! Yunanistan'a uyarı: "Tarihten bir ders almazlarsa yanlış hesap Ankara'dan döner"
Diyarbakır'da sınır birliklerini denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber ekibinden Haktan Uysal'ın konuğu oldu ve AWACS uçağında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a tarihi mesajlar veren Bakan Akar, "Biz komşumuz Yunanistan'a barış, dostluk, uluslararası hukuk diyoruz. Amacımız adil bir şekilde Ege ve Akdeniz'de varlıkların paylaşılmasıdır." dedi. Sesinin dozunu bir üst seviyeye çıkaran Akar, bölgede tansiyonu artıran Yunanistan'a "Tarihten bir ders almazlarsa yanlış hesap Ankara'dan döner" sözleriyle gözdağı verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'daki incelemelerinin ardından Diyarbakır'a gitti.
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi çalışmalara ilişkin bilgi aldı, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.
Bakan Akar birlikleri incelemesinin ardından Diyarbakırlılarla sohbet etti ve esnafı ziyaret etti.
Bakan Akar'ın Diyarbakır gezisini A Haber ekiplerinden Haktan Uysal eşlik etti.
Bakan Akar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu:
"AWACS TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDE GÖZÜ KULAĞI"
Ege ve Akdeniz'deki tüm faaliyetleri denetliyoruz. Libya açıklarındaki firkateynimizi denetleyebiliyoruz. Denizde, havada ve karada tüm hareketleri görebiliyoruz. Sistem hava, deniz ve kara trafiğini izleyebiliyor.
AWACS Türkiye'nin gökyüzündeki gözü ve kulağıdır.
ATİNA'NIN EGE'DEKİ PROVOKASYONU
Türkiye gerçekten her şeyiyle büyük ve güçlü bir devlettir. TSK ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde her türlü adımları atıyoruz.
Biz komşumuz Yunanistan'a barış, dostluk, uluslararası hukuk diyoruz. Amacımız adil bir şekilde Ege ve Akdeniz'de varlıkların paylaşılmasıdır.
Tarihten bir ders almazlarsa yanlış hesap Ankara'dan döner. Yunanistan aklıselim olsun ve akıllı olsun.
Türkiye tehdit oluşturmayan hiç kimseye tehdit değildir.
Ne kendimizin ne de KKTC'nin hakkını çiğnetmeyiz.
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