Bakan Hulusi Akar'dan A Haber'e flaş açıklamalar! Yunanistan'a uyarı: "Tarihten bir ders almazlarsa yanlış hesap Ankara'dan döner"

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi çalışmalara ilişkin bilgi aldı, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

Bakan Akar birlikleri incelemesinin ardından Diyarbakırlılarla sohbet etti ve esnafı ziyaret etti.

Bakan Akar'ın Diyarbakır gezisini A Haber ekiplerinden Haktan Uysal eşlik etti.