Yunan basını da Atina yönetimi gibi Türkiye korkusundan ABD'ye sığındı! Türkiye'nin açıklamaları manşetlerde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'deki küstah çıkışlarına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye korkusundan dolayı destek aldığı ülkelere koşan Atina gibi Yunan basını da ABD'nin yanlarında olduğunu ileri sürdü.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi en çok artıran meselelerden biri Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemleri. Yunan basınında aylardır dolaşan haberlere göre aslında bu mesele Yunanista Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uzun süre 'çekmecesinde' duruyordu; ancak Türkiye korkusundan masaya yatırılmıyordu.
Söz konusu meseleyi ara ara gündeme getiren Yunan basınında yeniden kara suları meselesi gündem olunca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki geldi.
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'de değil 12, 1 mil dahi genişlemeye izin vermeyeceklerini vurguladı.
Çavuşoğlu, "Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözleri Yunanistan'da yankılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerine skandal ifadelerle yanıt vererek olanın 'acımasız ve benzeri olmaya bir şiddet tehdidi' olduğunu iddia etti.
Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Geoger Arnaoutis skandal açıklamalara devam ederek 'Yunanistan'ın kuralları koyacağını' ifade etti.
Bu söylemlerin yanı sıra Yunanistan yine bildiğini okuyarak her zamanki gibi müttefiklerine sığındı. Yunan basınında dönen haberlerde ABD'nin kendilerinin yanında olduğunu ifade etti.
Yunanistan daha önce de Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrasında benzer açıklamalarda bulunarak 12 deniz milinin 'ciddi' olarak masada olduğunu iddia etmişti.
Bu kararın tamamen siyasi olarak verildiğine dikkat çekilirken, Yunanistan'ın 12 mil meselesini Avrupa Birliği'nin (AB) önünde Türkiye'ye karşı 'koz' olarak kullanılabileceğinden bahsedilmişti.
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