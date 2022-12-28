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Yunanistan'dan adalarda yeni tahrik! Adeta askeri çıkarma yaptılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Yunanistan’dan adalarda yeni tahrik! Adeta askeri çıkarma yaptılar

Devlet politikası olarak Türkiye ile ilişkileri geren Yunanistan'dan yeni bir skandal adım daha geldi. Son tahrik girişimi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'tan geldi. Floros, gayri askeri statüdeki Çamada, Karaada, Kerpe ve Meis adaları ile Girit'in güneyindeki Büyük Gavda Adası'nda konuşlanan askeri birlikleri denetledi.

Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak yeni bir adım geldi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Twitter hesabından tahrik edici yeni bir paylaşımlarda bulundu.

Konstantinos Floros, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirdi.

Yunan orgeneral Floros, gayri askeri statüdeki Kyriamadi, Çamada, Karaada, Kerpe ve Meis adaları ile Girit Adası'nın güneyindeki Büyük Gavda Adası'nda konuşlanan askeri birlikleri denetledi.

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