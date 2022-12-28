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Yunanistan gözünü İsrail füze sistemlerine dikti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Yunanistan gözünü İsrail füze sistemlerine dikti

Yunanistan'ın İsrail'den Spike NLOS füze sistemlerinin temini için 2023'te karar almak üzere konuya ilişkin detayları masaya yatırdığı iddia edildi.

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