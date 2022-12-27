Yunanistan'ı korkutan araştırma: "Türklerin avantajı çok fazla"
Yunanistan'da yapılan bir araştırmaya göre ülke nüfusu giderek azalmaya başladı. Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Atina'nın bu durumdan oldukça endişelendiğine vurgu yaptı. Öte yandan birkaç ay önce yayımlanan raporda da Türklerin en büyük üstünlüğünün genç nüfusu olduğuna dikkat çekilmişti.
Yunan basınında son zamanlarda tartışılan bir konu ülke gündemini oldukça meşgul ediyor: Yunanistan'ın nüfusu. Geçtiğimiz günlerde Yunan televizyonlarında Tesalya Üniversitesi Demografi Prof. Viran Kocamanis'in yaptığı çalışma oldukça ses getirdi.
Yapılan araştırmaya göre Yunanistan'ın genç nüfusu giderek azalıyor. Doğum oranlarının azalmasında ise etkili olan nedenlerden biri ise kadınların doğum yapmak istememesi.
Ayrıca bir çocuğu olan bir kadının ikinci bir çocuğa; iki çocuğu olanın ise üçüncü bir çocuğa sahip olma istekleri oldukça az. Hatta uzmanlar her 4 çiftten 1'inin çocuk sahibi olmayacağını tahmin ediyor.
Yunanistan'da 2016-2025 yıllar arasında yalnızca 835 bin doğumun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sayı 1956-1965 yılları arasında 1 milyon 545 bindi.
Kocamanis'in yorumuna göre ise önümüzdeki 20 ile 30 yıl içinde Yunanistan'da her yıl 130 binden fazla ölüm ve 80 bin civarında da doğum olacak.
Yunanistan bu durumu zaten daha önce gündeme getirmişti. Birkaç ay önce Yunan basınında yer alan bir haberde Türk ordusu ile Yunan ordusu karşılaştırılmış; Türklerin Yunanistan'dan en büyük üstünlüğünün ise genç nüfusu olduğuna dikkat çekilmişti.
Temmuz ayında Yunanistan'ın Güç Dengesi-Türkiye 2022 Raporu'nda Yunanistan'ın nüfusunun düşüş eğiliminde olduğu belirtilmişti.
Raporda ayrıca Türkiye'nin nüfus artışı olduğuna dikkat çekerek bu durumun Yunanistan için ciddi bir risk olduğundan bahsedilmişti.
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