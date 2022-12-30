Yunanistan gerilimi tırmandırmakta kararlı! Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye sınırında yeni tahrik
Ege ve Akdeniz'deki gerilimin durulmasına müsaade etmeyen Yunanistan skandal bir hamle daha geldi. Gayri askeri statüdeki adalarda bulunan birlikleri denetleyerek dikkatleri üzerine çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, tansiyonun daha da yükselmesine sebep olacak açıklamalarda bulundu.
Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan gerilimi artıracak bir hamle geldi.
Türkiye sınırında incelmelerde bulunan Floros gerilimi artıracak açıklamalara imza attı.
Trakya'daki Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'ndeki İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Floros paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
'Birinci durağımız Kipi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeli görevlerine bağlılıkla gerçekleştiriyor. Sağlık ve güçle Mutlu Yıllar. Evros (Meriç) düşmedi, düşmeyecek.'
'SİLAHSIZ' ADALARDAKİ BİRLİKLERİ DENETLEMİŞTİ
Floros geçtiğimiz günlerde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirmişti.
Yunan Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adalarda bulunan birlikleri denetlemişti.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A NET MESAJ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz' sözü ile Atina'yı uyarmıştı.
Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
'Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz.'
GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.
Miçotakis, adını vermeden Türkiye'yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO'nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.
Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.
Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.
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