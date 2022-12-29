Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yere düşerek başını çarptı! Aynoroz ziyaretini yarıda kesti
Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Aynoroz Yarımadası ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle yarıda kestiği duyurdu. Dendias'ın tansiyon nedeniyle yere düşerek başını çarptığı bildirildi.
ERT'in haberine göre, sabah Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı.
Kontrolleri yapılan Dendias'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak rahatsızlığının ardından ziyareti yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığı belirtildi.
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