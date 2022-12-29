29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yere düşerek başını çarptı! Aynoroz ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yere düşerek başını çarptı! Aynoroz ziyaretini yarıda kesti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yere düşerek başını çarptı! Aynoroz ziyaretini yarıda kesti

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Aynoroz Yarımadası ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle yarıda kestiği duyurdu. Dendias'ın tansiyon nedeniyle yere düşerek başını çarptığı bildirildi.

ERT'in haberine göre, sabah Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı.

Kontrolleri yapılan Dendias'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak rahatsızlığının ardından ziyareti yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığı belirtildi.

Dendias, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Düşme nedeniyle iki sıyrık var, tamamen iyiyim." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA