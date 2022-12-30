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"Strep A" bakterisi can almaya devam ediyor! İngiltere'de 30 çocuk hayatını kaybetti

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Strep A bakterisi can almaya devam ediyor! İngiltere’de 30 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İngiltere'de 19 Eylül'den bu yana "Strep A" bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle en az 30 çocuk yaşamını yitirdi. Peki Strep A bakterisi nasıl bulaşır? Strep A bakterisinin belirtileri neler? İşte detaylar...

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