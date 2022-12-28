Yunan gazetesi Ta Nea Atina’nın 2023 planını deşifre etti! Yunanistan’ın Türkiye korkusu rapora yansıdı

Yunan basınının ifadelerine göre, Atina 2020'de en güçlü silahın personel olduğunu fark etmiş. Bu nedenle de hükümet, silahlı kuvvetler personelini ihtiyaçlara dayalı bir şekilde dengeli biçimde dağıtmaya başlamış.

Haberde yer verilen bilgilere göre Yunan hükümeti ilk olarak 2021'de Rafale Sözleşmesi'ni imzalayarak hava kuvvetleri için adım atmış. Böylelikle Yunanistan 5. nesil savaş uçaklarını almaya başlamış.