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Yunan gazetesi Ta Nea Atina'nın 2023 planını deşifre etti! Yunanistan'ın Türkiye korkusu rapora yansıdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Yunan gazetesi Ta Nea Atina’nın 2023 planını deşifre etti! Yunanistan’ın Türkiye korkusu rapora yansıdı

Türkiye'nin ekonomik ve askeri alanlardaki geşimi Atina yönetimini korkutmaya devam ediyor. Türkiye'nin farkı açtığını belirten Yunan basını, 2023 için yapılan plandaki Türkiye detayına dikkat çekti. Yunanistan'ın ordu genişletmek için hamle yaptığını belirten Ta Nea gazetesi, hükümetin güçlü müttefikler ve büyük silahlar almanın peşinde olduğunu belirtti.

Türkiye'ye karşı ordusunu güçlendirmeye çalışan Yunanistan'ın 2023 planı ortaya çıktı. Yunanistan'ın yeni yılda da teçhizatlarını geliştirmeye çalışacağından bahsedilen haberde Atina hükümetinin bu adımları Türkiye'nin 2020 Oruç Reis hamlesinden sonra yapmaya başladığına ve bazı şeylerin farkına vardığına dikkat çekildi.

PERSONELİN ÖNEMİNİ ANLADILAR

Yunanistan, uzunca bir süredir ordusunu güçlendirmeye ve silahlarını geliştirmeye çalışıyor. Yunan gazetesi Ta Nea, Atina'nın 2023 planları arasında 'ordu kadrosunun genişletilmesi' olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'den de bahsedilen haberde, Atina hükümetinin ordunun ve silahların artırmasında Türkiye'nin 2020'deki Oruç Reis hamlesinin etkili olduğu ifade edildi.

Yunan basınının ifadelerine göre, Atina 2020'de en güçlü silahın personel olduğunu fark etmiş. Bu nedenle de hükümet, silahlı kuvvetler personelini ihtiyaçlara dayalı bir şekilde dengeli biçimde dağıtmaya başlamış.

Haberde yer verilen bilgilere göre Yunan hükümeti ilk olarak 2021'de Rafale Sözleşmesi'ni imzalayarak hava kuvvetleri için adım atmış. Böylelikle Yunanistan 5. nesil savaş uçaklarını almaya başlamış.

Hava Kuvvetleri'nin ardından ise Deniz Kuvvetleri ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmış. Gazeteye göre Deniz Kuvvetleri'ndeki gelişmeler politik etkiye sahip ve seçimi de etkileyecek.

TÜRKİYE 2023 PLANLAMASINDA

Haberin devamında ise yine müttefiklerine sığınan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı en önemli silahının ittifaklarını güçlendirmek olduğuna dikkat çekildi. İkinci sırada ise büyük silah anlaşmaları var.

Bu Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı ordusunu geliştirmek istemesinden ilk defa bahsedişi değil. Temmuz ayında Yunanistan'ın Güç Dengesi - Türkiye 2022 Raporu yayımlanmış ve "Yunanistan Türkiye'ye yetişmeye çalışıyor" denilmişti.

O dönemde yapılan yorumlarda "Yunan Silahlı Kuvvetleri bugün ilk defa Türkiye ile arasındaki askeri güç farkını biraz olsun daralttı" ifadelerine yer verilmişti.

Raporu yayımlayan bir Yunan gazetesi "Sayılsal olarak neredeyse eşitiz" demişti. Ancak yayınladığı grafikte ise Türkiye'nin farkını açıkça gözler önüne koymuş oldu.

UMUT BAĞLADIKLARI SİLAH İÇİN TARİH VERDİLER

CNN Yunanistan bu plan kapsamında 44 adet SeaHake Mod4 torpido edinme programının halihazırda devam ettiğini belirtti ve ilk partinin 2023'te teslim alınmasının beklendiğini yazdı.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye'yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO'nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

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