Yunanistan basını Türkiye Almanya ve Yunan heyetlerin görüşmesini manşetlere taşıdı! Buzları eritmek için bir adım

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmeye ılımlı bir ortamın hakim olduğu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da varılan anlaşmaya uymayarak, ABD Kongresinde yaptığı konuşmadan Ankara'nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

Yunan tarafının, Kalın'ın bu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından "Miçotakis-Erdoğan görüşmesinden birkaç gün sonra Türk uçaklarının Yunan adaları üzerinde 42 uçuş gerçekleştirdiğini" iddia ettiği kaydedildi. Haberde, uzun süre sonra tarafların masaya oturmasının her şeye karşın olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi.