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Son dakika: Yunanistan’a kaçacaklardı! 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçacaklardı! 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri... Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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