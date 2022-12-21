Türkiye’nin kararı sonrası Yunanistan’ın etekleri tutuştu: Doğrudan bizi hedef alıyor!

"Yunanistan bugün yine Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Ya yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki, 'ya bu ifade çok çirkin, eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."

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