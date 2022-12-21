Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan'ın etekleri tutuştu: Doğrudan bizi hedef alıyor!
Savunma Sanayii İcra Komitesi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri için seri üretime geçileceğini duyurdu. Bu karar sonrası etekleri tutuşan Yunanistan'da, gazeteler, bu kararın doğrudan Atina'yı hedef aldığını öne sürdü. Öte yandan bazı basın kuruluşları da Yunanistan'ın Türkiye'ye cevap verebilecek kapasiteye sahip olduğunu yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi Türk savunma sanayisine ilişkin flaş kararlar alındığını duyurdu.
SERİ ÜRETİM KARARI
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır. Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
TÜRKİYE'NİN KARARLARI YUNANİSTAN'DA YANKILANDI
Türkiye'nin yerli ve milli sistemlere ilişkin attığı hamle yine her zaman olduğu gibi ilk Yunanistan'da yankılandı.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ 'TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ'
Proto Thema haftalık gazetesi, Türkiye'nin hedefinin 'tam bağımsız bir savunma sanayii' olduğunu vurgulayarak 25 önemli proje için kritik kararlar alındığını duyurdu.
AKILALMAZ İDDİA: HEDEF YUNANİSTAN
Gazete TürkiyE'nin doğrudan Yunanistan'ı hedef aldığını öne sürerek, "Türkiye, Yunanistan'ı silahlanma ile suçlarken, Ankara 25 yerli savunma sanayi programını açıkladı" ifadelerini kullandı.
BAKAN AKAR'IN SÖZLERİNE DE YER VERDİLER
İtalyan Il Messaggero gazetesine konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerine de yer veren gazete, Akar'ın yeniden meydan okuduğunu vurguladı.
YUNAN JETLERİNİN TACİZİNİ 'İDDİA' OLARAK VERDİLER
Yayınlanan haberde Yunan jetlerinin Ege'de gerçekleştirdiği taciz ise sadece iddia olarak yer aldı.
Kathimerini gazetesi de Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin açıklamasına geniş yer verdi ve Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri için seri üretim kararı verildiğini vurguladı.
"HERHANGİ BİR TÜRK FÜZESİNE KARŞILIK VERECEK İMKANA SAHİBİZ"
Günlük gazete To Vima ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli silahları ile Yunanistan'ı tehdit ederek 'çok ileriye gittiğini' yazdı ve "Tayfun'a veya herhangi bir Türk füzesine, hızla karşılık verecek iradeye, imkana ve kabiliyete sahibiz." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN: RAHAT DURMAZLARSA GEREĞİNİ YAPARSINIZ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yaptığı yazılı açıklama ile NATO uçuşunda Yunanistan'ın yine TSK'ya ait uçakları hedef alarak taciz uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.' ifadeleri yer alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şöyle konuştu;
"Yunanistan bugün yine Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Ya yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki, 'ya bu ifade çok çirkin, eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."
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