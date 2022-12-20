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Yunanistan'ın tek umudu Türkiye karşıtı Menendez! Bu sözlerle teselli oldular: ABD yanınızda
ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma ihtimaline yeşil ışık yakmasının ardından Yunanistan'ın uykuları kaçtı. Atina, tek umudu olan Türkiye karşıtı ABD'li senatör Bob Menendez'in sözlerini yeniden gündeme taşıdı. F-16 satışına izin vermeyeceğini bir kere daha yineleyen Menendez, Yunanistan'a seslenerek "ABD yanınızda" dedi.
Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:03Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:03