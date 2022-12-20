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Yunanistan'ın tek umudu Türkiye karşıtı Menendez! Bu sözlerle teselli oldular: ABD yanınızda

ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma ihtimaline yeşil ışık yakmasının ardından Yunanistan'ın uykuları kaçtı. Atina, tek umudu olan Türkiye karşıtı ABD'li senatör Bob Menendez'in sözlerini yeniden gündeme taşıdı. F-16 satışına izin vermeyeceğini bir kere daha yineleyen Menendez, Yunanistan'a seslenerek "ABD yanınızda" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:03
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Yunanistan’ın tek umudu Türkiye karşıtı Menendez! Bu sözlerle teselli oldular: ABD yanınızda

Türkiye'nin dış ilişkilerinde yaptıklarını adım adım takip eden Yunanistan'ın aylardır ana gündem konularından biri ABD ile Türkiye arasındaki F-16 meselesi. ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma ihtimaline yeşil ışık yakmasının ardından Yunan basını sıklıkla Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ifadelerini gündeme getiriyor.

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Yunanistan’ın tek umudu Türkiye karşıtı Menendez! Bu sözlerle teselli oldular: ABD yanınızda

Menendez Türkiye ile ilgili yine skandal açıklamalarda bulunarak hem Washington'a hem de uluslararası topluma seslenerek Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları ihallerinden sorumlu tutulması gerektiğinden bahsetti.

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Yunanistan’ın tek umudu Türkiye karşıtı Menendez! Bu sözlerle teselli oldular: ABD yanınızda

Türkiye'nin Atina'yı tehdit ettiğini iddia eden Menendez, "Birkaç gün önce Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya füze tehdidinde bulundu. Yunanistan füzelerimizden korkuyor" sözlerini yineleyerek Yunan halkına seslenip "Siz sakinleşmezseniz bu olacak" dedi.

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Yunanistan’ın tek umudu Türkiye karşıtı Menendez! Bu sözlerle teselli oldular: ABD yanınızda

ABD'li senatörün sözlerini gündeme taşıyan Yunan basını Menendez'in F-16'lara yeşil ışık yakmayacağını bir kere daha söylediğini ifade etti.

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Yunanistan’ın tek umudu Türkiye karşıtı Menendez! Bu sözlerle teselli oldular: ABD yanınızda

Yunan gazetesi Kathimerini Menendez'in "Erdoğan'ın Yunanistan üzerindeki tüm uçuşları durdurmasını ve Kıbrıs'tan Türk askerlerini çekmesini talep ediyorum. Son durum göz önüne alındığında ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'nin eline vermemesi gerektiğini düşünüyorum" dediğini kaydetti.