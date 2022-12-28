Almanya’nın peşine düştüğü kadın! Yerini söyleyene ödül verilecek

Bölge sakinleri ise Mirnesa'nın 'çok sakin bir hayat yaşıyor' gibi gözüktüğünü ve köpeğiyle yürüyüş yaptığını söyledi.

Mirnesa'nın sosyal medya hesabında ise lüks yaşamına dair paylaşımlar dikkat çekti. Pek çok fotoğrafında pahalı çantalar, saatler ve büyük partiler görüldü.