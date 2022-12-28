Almanya'nın peşine düştüğü kadın! Yerini söyleyene ödül verilecek
Almanya'nın gündemine bomba gibi düşen 42 yaşındaki Mirnesa S., 1 milyon euro çalarak kayıplara karıştı. Her yerde aranan Mirnesa S.'nin başına ödül de konuldu.
Almanya, polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan 42 yaşıdnaki Mirnesa S.'yi konuşuyor. Mirnesa S. çalıştığı döviz firmasını dolandırmış ve aylar önce kayıplara karışmıştı.
İnsan avı başlatılan Mirnesa S.'nin başına konulan ödül de belli oldu. Mirnesa'nın yerini söyleyene 37 bin 500 euro ödül verilecek.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Mirnesa'nın evi uzun süredir boş ve kendisiyle ilgili onlarca farklı yerden ihbar geldi.
Mirnesa'nın eski bir komşusu ise Alman gazetesi Bild'e konuşarak, "2021 yaz ayında buraya taşındı. Bir şube müdürü olduğunu ve öğlenden geceye kadar çalıştığını biliyorum" açıklamalarıan yer verdi.
Bölge sakinleri ise Mirnesa'nın 'çok sakin bir hayat yaşıyor' gibi gözüktüğünü ve köpeğiyle yürüyüş yaptığını söyledi.
Mirnesa'nın sosyal medya hesabında ise lüks yaşamına dair paylaşımlar dikkat çekti. Pek çok fotoğrafında pahalı çantalar, saatler ve büyük partiler görüldü.
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