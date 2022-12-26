Fransa Adalet Bakanı PKK'lı Ömer Polat'ı kabul etti! Fransa 2019'da mal varlığını dondurmuş
Terör örgütü PKK'nın en büyük destekçisi Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü. PKK destekçisi teröristlerin başlattığı vahşet dünya tarafından izlenirken, Fransa Adalet Bakanı örgütün Fransa yapılanması sözcüsü Agit Polat kod adlı Ömer Polat'ı kabul etti. Terörist Polat'ın 2019’da PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığının dondurulduğu ortaya çıktı.
Paris'te sokaklarda barikat kuran, araçları ters çevirip ateşe veren PKK yandaşları, otobüs duraklarını yıktı. Her fırsatta teröre destek veren Avrupa şehirleri yangın yerine çeviren terör örgütü üyeleri ve yandaşlarının gösterdiği şiddetle sarsılıyor.
O FOTOĞRAFTAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan bir gün sonra Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti tarafından örgütün Fransa yapılanması CDK-F (Fransa Demokratik Kürt Konseyi) heyeti kabul edilmişti.
Heyet içerisinde CDK-F sözcüsü Agit Polat kod adlı Ömer Polat da yer aldı. Adalet Bakanı tarafından kabul edilen heyette yer alan Ömer Polat'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçlarından Türkiye tarafından arandığı ortaya çıktı.
FRANSA MAL VARLIĞINI DONDURMUŞ
PKK'nın Fransa yapılanması CDK-F'in sözcülüğünü yapan ve Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile görüşen heyette yer alan Ömer Polat'ın 2019 yılında Fransa tarafından PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan isimler arasında yer aldığı da tespit edildi.
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