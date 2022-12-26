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Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik büyüyor! İHA'lara uyarı ateşi açıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik büyüyor! İHA’lara uyarı ateşi açıldı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, havalarını ihlal eden Kuzey Kore İHA'larına ateş açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada savaş uçaklarının havalanarak gerekli müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının hava sahasına girmesinin ardından ordusunun uyarı ateşi açtığını ve savaş uçakları havalandırdığını bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'ye ait birkaç İHA'nın, sınır ihlali yaparak ülke hava sahasında tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Güney Kore ordusunun, savaş uçaklarını ve saldırı helikopterlerini Kuzey Kore İHA'larını düşürmek için havalandırmadan önce uyarılar yayımladığını ve uyarı atışları yaptığını belirtti.

İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.

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