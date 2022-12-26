Hindistan’da dolandırıcılığın böylesi "pes" dedirtti! İşe alınacakları vaadiyle kandırılan 28 kişi 1 ay boyunca tren saydı

Aracı Subbuswamy, dolandırıldığını sonradan fark ettiğini ve hemşerilerinden hiçbir zaman maddi çıkar elde etmediğini savundu. Dolandırılan 28 kişinin, haziran ve temmuz aylarında, Yeni Delhi Tren İstasyonu'na giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri saydıkları, bunun işe alınacakları pozisyon için bir "eğitim" olduğuna inandırıldığı anlaşıldı.

Kandırılan "işçiler" yaklaşık 1 ay boyunca her gün 8 saat istasyondaki trenleri saydı. Konuya ilişkin The Indian Express gazetesine konuşan mağdurlardan biri, şunları kaydetti:

"Delhi'ye eğitim için gittik, bütün yaptığımız trenleri saymaktı. Bundan şüphelendik ama aracı olan kişi komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şu an çok utanıyorum."