Fransa’dan ikiyüzlü terör tutumu! PKK için imkanlar seferber edilmiş! Çocuklara ideolojik istismar: Beyinleri yıkanıyor

Eli kanlı örgüt PKK Avrupalı devletlerin kullandığı bir maşa örgüt olarak, sayısız imkana sahip. Başta İngiltere, Almanya ve son olarak Fransa PKK'nın kıtadaki en büyük sığınakları olarak öne çıkıyor. Ülkelerinde PKK eylemlerine ve örgüt paçavralı mitingler için meydanlarda polis koruması bile sağlayan AB ülkeri, Türkiye ile yeri geldiği zaman diplomatik kriz yaşamaktan geri durmuyor.

FRANSA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER! ÇOCUKLARA PKK PROPAGANDASI

Fransa geçmişte olduğu gibi bugün de PKK için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Kendi çıkarları için terörle ve terör örgütleriyle amansız mücadele yöntemini seçen Fransa, söz konusu Türkiye olunca ikiyüzlü bir tavır içinde.