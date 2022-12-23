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Fransa'dan ikiyüzlü terör tutumu! PKK için imkanlar seferber edilmiş! Çocuklara ideolojik istismar: Beyinleri yıkanıyor

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Fransa’dan ikiyüzlü terör tutumu! PKK için imkanlar seferber edilmiş! Çocuklara ideolojik istismar: Beyinleri yıkanıyor

Terör örgütü PKK'nın yurt dışı sığınaklarından olan Fransa'da hainler, ideolojik çalışmalarını çocuk yaştakilere kadar indirdi. Ülkenin Strazburg kentinde bulunan PKK derneğindeki görüntüler çileden çıkardı. Kalabalık bir çocuk grubun, eli kanlı örgütün reklam ve propagandasına maruz kaldığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Eli kanlı örgüt PKK Avrupalı devletlerin kullandığı bir maşa örgüt olarak, sayısız imkana sahip. Başta İngiltere, Almanya ve son olarak Fransa PKK'nın kıtadaki en büyük sığınakları olarak öne çıkıyor. Ülkelerinde PKK eylemlerine ve örgüt paçavralı mitingler için meydanlarda polis koruması bile sağlayan AB ülkeri, Türkiye ile yeri geldiği zaman diplomatik kriz yaşamaktan geri durmuyor.

FRANSA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER! ÇOCUKLARA PKK PROPAGANDASI
Fransa geçmişte olduğu gibi bugün de PKK için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Kendi çıkarları için terörle ve terör örgütleriyle amansız mücadele yöntemini seçen Fransa, söz konusu Türkiye olunca ikiyüzlü bir tavır içinde.

Strazburg kentindeki PKK derneğinde çekilen görüntüler kan dondurdu. Eli kanlı örgütün ideolojik ve sözde askeri yapılanmasının anlatıldığı anlar kameralara yansıdı. Ekranda görülen çocukların, terör propagandasına maruz kaldığı olayda sosyal medya kullanıcıları Fransa'ya çok sert tepki gösterdi. Birçok insan "Sözde terör karşıtı Fransa, teröristler için imkanlarını seferber etmiş" yorumları yapıldı.

FRANSA'DAKİ DERNEKTE NE YAPILIYOR?
Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan terör örgütü PKK derneğinde, küçücük çocukların adeta beyni yıkanıyor. PKK'lı teröristler "ideolojik eğitim" adı altında çocuklara PKK elebaşının konuşmalarını dinleterek Türkiye karşıtlığını aşılıyor.

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