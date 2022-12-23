Fransa'dan ikiyüzlü terör tutumu! PKK için imkanlar seferber edilmiş! Çocuklara ideolojik istismar: Beyinleri yıkanıyor
Terör örgütü PKK'nın yurt dışı sığınaklarından olan Fransa'da hainler, ideolojik çalışmalarını çocuk yaştakilere kadar indirdi. Ülkenin Strazburg kentinde bulunan PKK derneğindeki görüntüler çileden çıkardı. Kalabalık bir çocuk grubun, eli kanlı örgütün reklam ve propagandasına maruz kaldığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Eli kanlı örgüt PKK Avrupalı devletlerin kullandığı bir maşa örgüt olarak, sayısız imkana sahip. Başta İngiltere, Almanya ve son olarak Fransa PKK'nın kıtadaki en büyük sığınakları olarak öne çıkıyor. Ülkelerinde PKK eylemlerine ve örgüt paçavralı mitingler için meydanlarda polis koruması bile sağlayan AB ülkeri, Türkiye ile yeri geldiği zaman diplomatik kriz yaşamaktan geri durmuyor.
FRANSA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER! ÇOCUKLARA PKK PROPAGANDASI
Fransa geçmişte olduğu gibi bugün de PKK için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Kendi çıkarları için terörle ve terör örgütleriyle amansız mücadele yöntemini seçen Fransa, söz konusu Türkiye olunca ikiyüzlü bir tavır içinde.
Strazburg kentindeki PKK derneğinde çekilen görüntüler kan dondurdu. Eli kanlı örgütün ideolojik ve sözde askeri yapılanmasının anlatıldığı anlar kameralara yansıdı. Ekranda görülen çocukların, terör propagandasına maruz kaldığı olayda sosyal medya kullanıcıları Fransa'ya çok sert tepki gösterdi. Birçok insan "Sözde terör karşıtı Fransa, teröristler için imkanlarını seferber etmiş" yorumları yapıldı.
FRANSA'DAKİ DERNEKTE NE YAPILIYOR?
Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan terör örgütü PKK derneğinde, küçücük çocukların adeta beyni yıkanıyor. PKK'lı teröristler "ideolojik eğitim" adı altında çocuklara PKK elebaşının konuşmalarını dinleterek Türkiye karşıtlığını aşılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavın süresi kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA
- TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı doğalgaz desteği ödeme tarihleri açıklandı mı?
- KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!
- GSB antrenör alımı ilanı çıktı mı? 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 sözleşmeli antrenör alımı başvuru ne zaman?
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? MSB ASAL yeni bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?
- KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?
- Şubat tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte kapanacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
- 2023 GSS Primi ne kadar oldu? Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Hesaplama Ekranı | GSS nedir?
- YILBAŞI İKRAMİYESİ SON DURUM: 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi...
- Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...
- MEB AÖL Sınav Sonuç Tarihi | Açık lise sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Açık Lise iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?