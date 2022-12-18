Yunan basınında gündem Türkiye’yi öven Lihtenştayn Prensi Michael! Doğu Akdeniz’in en büyüğü Türkiye

Prens'e göre İsrail, Mısır ve Yunanistan da tehlikede. Rusya-Ukrayna savaşını da Türkiye ekseninden değerlendiren Prens'in sözlerinde "Ankara'nın çıkarlarını savunmak için belirli bir stratejik özerklik çok önemli, bu durum Rusya-Ukrayna savaşı için de önem taşıyor" ifadelerine yer verdiğinden bahsedildi.