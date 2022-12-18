Yunan basınında gündem Türkiye'yi öven Lihtenştayn Prensi Michael! Doğu Akdeniz'in en büyüğü Türkiye
Lihtenştayn Prensi Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü değerlendirdi. Yunan basınında manşetlerden düşmeyen Majella, "Türkiye, büyük jeopolitik aktörlerin nüfuz için yarıştığı Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'nın merkezinde" dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik son zamanlarda hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler gelmeye devam ederken Yunan basını Lihtenştayn Prensi Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella'in yorumlarına yer verdi.
Haberde Türkiye'yi yok saymanın Batı için tehlikeli olduğunu söyleyen Michael'in, "Türkiye, büyük jeopolitik aktörlerin nüfuz için yarıştığı Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'nın merkezinde" dediği kaydedildi.
Prens'e göre İsrail, Mısır ve Yunanistan da tehlikede. Rusya-Ukrayna savaşını da Türkiye ekseninden değerlendiren Prens'in sözlerinde "Ankara'nın çıkarlarını savunmak için belirli bir stratejik özerklik çok önemli, bu durum Rusya-Ukrayna savaşı için de önem taşıyor" ifadelerine yer verdiğinden bahsedildi.
Türkiye'nin 'sinir merkezi' konumunda olduğuna dikkat çeken Michael, "Avrupa'nın yakın çevreside feci şeyler yaşanıyor ve Türkiye'nin bölgenin sinir merkezi konumunda olması çıkarlarını anlamayı zorunlu kılıyor" dedi.
Haberin devamında ise Michael'in "Doğu Akdeniz'in şüphesiz en güçlü gücü Türkiye'dir" dediği ifade edildi.
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