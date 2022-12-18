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Yunan basınında gündem Türkiye'yi öven Lihtenştayn Prensi Michael! Doğu Akdeniz'in en büyüğü Türkiye

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Yunan basınında gündem Türkiye’yi öven Lihtenştayn Prensi Michael! Doğu Akdeniz’in en büyüğü Türkiye

Lihtenştayn Prensi Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü değerlendirdi. Yunan basınında manşetlerden düşmeyen Majella, "Türkiye, büyük jeopolitik aktörlerin nüfuz için yarıştığı Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'nın merkezinde" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik son zamanlarda hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler gelmeye devam ederken Yunan basını Lihtenştayn Prensi Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella'in yorumlarına yer verdi.

Haberde Türkiye'yi yok saymanın Batı için tehlikeli olduğunu söyleyen Michael'in, "Türkiye, büyük jeopolitik aktörlerin nüfuz için yarıştığı Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'nın merkezinde" dediği kaydedildi.

Aynı zamanda haberde Türkiye'nin büyük zorluk ve sorumluluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede ABD, Avrupa Birliği (AB), NATO ve Rusya'nın stratejik çıkarları olduğundan da bahsedildi.

Prens'e göre İsrail, Mısır ve Yunanistan da tehlikede. Rusya-Ukrayna savaşını da Türkiye ekseninden değerlendiren Prens'in sözlerinde "Ankara'nın çıkarlarını savunmak için belirli bir stratejik özerklik çok önemli, bu durum Rusya-Ukrayna savaşı için de önem taşıyor" ifadelerine yer verdiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin 'sinir merkezi' konumunda olduğuna dikkat çeken Michael, "Avrupa'nın yakın çevreside feci şeyler yaşanıyor ve Türkiye'nin bölgenin sinir merkezi konumunda olması çıkarlarını anlamayı zorunlu kılıyor" dedi.

Haberin devamında ise Michael'in "Doğu Akdeniz'in şüphesiz en güçlü gücü Türkiye'dir" dediği ifade edildi.

Michale değerlendirmesinin devamında "Türkiye, Orta Doğu'da istikrarı sağlama potansiyeline sahiptir ve Orta Asya'da da önemli bir rol oynayabilir" diyerek, Türkiye'nin bölgede istikararı koruduğunu söyledi.

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