Yunan basınında Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı gündem oldu! Doğu Akdeniz’de işler yolunda gitmiyor

Türk firmalarının İngiltere ticari pazarına girmiş olmasından da huzursuz olan Yunanistan, iki ülkenin İHA'lar konusunda işbirliği planladığını belirtti. Bu durumun Yunanistan ve Güney Kıbrıs için endişe verici olduğunu bölgede istikrarı bozduğunu dile getiren gazete, Doğu Akdeniz'de böyle bir eksen olasılığının Yunanistan Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çıkarları ile çatıştığını belirtti.