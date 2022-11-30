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Doğu Akdeniz’de dev keşif! 2 bölgede yeni rezerv heyecanı

Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğalgazı karaya çıkarma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler Mavi Vatan'da destan yazarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları da heyecan yarattı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Akdeniz'de iki ayrı bölgede doğalgaz tespit ettiği ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğü iddia edildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:00
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Doğu Akdeniz’de dev keşif! 2 bölgede yeni rezerv heyecanı

Türkiye, Mavi Vatan'da destan yazıyor. Denizler didik didik edilirken, diğer yandan Karadeniz gazını karaya çıkarma çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğu Akdeniz’de dev keşif! 2 bölgede yeni rezerv heyecanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz aramaları ile ilgili açıklamaları heyecana yol açtı.

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Doğu Akdeniz’de dev keşif! 2 bölgede yeni rezerv heyecanı

İddialara göre Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de iki ayrı bölgede doğalgaz tespit etti. Karadeniz'de yeni müjdeler yolda.

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Doğu Akdeniz’de dev keşif! 2 bölgede yeni rezerv heyecanı

Karadeniz gazını doğalgaz iletim sistemine bağlayacak 170 kilometrelik boru hattı serim ve döşeme işlemi tamamlandı.

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Doğu Akdeniz’de dev keşif! 2 bölgede yeni rezerv heyecanı

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmaların yüzde 85'i, Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz operasyonlarının da yüzde 65'i tamamlandı. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğalgaz iletim sistemine aktarılacak. İlk gazın ise mart ayında evlere girmesi bekleniyor.