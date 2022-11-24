Son dakika | Yunanistan'da Doğu Akdeniz korkusu: Gerisi Türkiye için savaş sebebi
Türkiye ile ikili ilişkilerinde gerilim yanlısı siyaset izleyen Miçotakis liderliğindeki Yunanistan, Doğu Akdeniz'le ilgili korku içinde olduklarını gösteren açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin dış politikasının yedi döngüsünü açıklarken Türkiye-Libya anlaşmasına da değindi, atılan imzaların Ege ve Doğu Akdenizi istikrarsızlaştırdığını iddia etti. 12 mil meselesini gündeme getiren Dendias, 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi' dedi.
Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan'dan yeni açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye ile tırmanan krizin eşi benzeri yok" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Libya arasındaki hidrokarbon anlaşmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren bakan, Yunan dış poltikasının 7 döngüsünü açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, açıklamalarında" Türkiye Libya mutabakatının Yunanistan'ın Ege'deki egemenliğini sorguluyor" dedi.
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de istikrarı tehdit ettiği yönünde skandal ifadeler kullanan Dendias, Libya ile anlaşmanın yasadışı olduğunu ileri sürdü.
"GERİSİ TÜRKİYE İÇİN SAVAŞ SEBEBİ"
Girit'in Akdeniz'in dördüncü büyük adası olduğunu hatırlatan Dendias, adanın karasuları dışında başka hakkını olmamasından dert yandı. Ege adalarını karasularının 6 mil olduğunu beirtirken 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi' dedi.
İki ülke arasında çok kez gerginlik yaşandığını söyleyen Dendias, bu durumun emsalsiz olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Doğu Ege adaları ve Girit'in egemenliğine doğrudan meydan okuduğunu iddia etti.
Öte yandan Yunanistan'da Abdülhamit Han gerginliğinin de sürdüğü görüldü. Türkiye'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağını hatırlatan Yunan gazeteleri hangi alanlarda faaliyet gösterileceğinin henüz netlik kazanmadığını yazdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor
- Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!
- Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- SON DAKİKA: Altın fiyatları son durum! Düştü mü, yükseldi mi? 24 Kasım Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru
- ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar
- TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?
- İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? KOVİD-19'A YAKALANDI! Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste
- HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20'de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları
- ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?