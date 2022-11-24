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Son dakika | Yunanistan'da Doğu Akdeniz korkusu: Gerisi Türkiye için savaş sebebi

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika | Yunanistan’da Doğu Akdeniz korkusu: Gerisi Türkiye için savaş sebebi

Türkiye ile ikili ilişkilerinde gerilim yanlısı siyaset izleyen Miçotakis liderliğindeki Yunanistan, Doğu Akdeniz'le ilgili korku içinde olduklarını gösteren açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin dış politikasının yedi döngüsünü açıklarken Türkiye-Libya anlaşmasına da değindi, atılan imzaların Ege ve Doğu Akdenizi istikrarsızlaştırdığını iddia etti. 12 mil meselesini gündeme getiren Dendias, 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi' dedi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan'dan yeni açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye ile tırmanan krizin eşi benzeri yok" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Libya arasındaki hidrokarbon anlaşmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren bakan, Yunan dış poltikasının 7 döngüsünü açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, açıklamalarında" Türkiye Libya mutabakatının Yunanistan'ın Ege'deki egemenliğini sorguluyor" dedi.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de istikrarı tehdit ettiği yönünde skandal ifadeler kullanan Dendias, Libya ile anlaşmanın yasadışı olduğunu ileri sürdü.

"GERİSİ TÜRKİYE İÇİN SAVAŞ SEBEBİ"
Girit'in Akdeniz'in dördüncü büyük adası olduğunu hatırlatan Dendias, adanın karasuları dışında başka hakkını olmamasından dert yandı. Ege adalarını karasularının 6 mil olduğunu beirtirken 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi' dedi.

İki ülke arasında çok kez gerginlik yaşandığını söyleyen Dendias, bu durumun emsalsiz olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Doğu Ege adaları ve Girit'in egemenliğine doğrudan meydan okuduğunu iddia etti.

Öte yandan Yunanistan'da Abdülhamit Han gerginliğinin de sürdüğü görüldü. Türkiye'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağını hatırlatan Yunan gazeteleri hangi alanlarda faaliyet gösterileceğinin henüz netlik kazanmadığını yazdı.

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