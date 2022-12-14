Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği’ne Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi tepkisi! Kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Avrupa Birliği (AB) tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

AB'nin ortak menfaatlerinin, bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği bu tarz kararlar, ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamakta ne de yapıcı bir gündem oluşturmaktadır.