Son dakika: Türkiye’den kritik Mısır-Libya açıklaması! Diyalog süreci başlatılmalı

DİYALOG VE MÜZAKERE BAŞLATILMALI

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye'nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.