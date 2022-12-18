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Son dakika: Türkiye'den kritik Mısır-Libya açıklaması! Diyalog süreci başlatılmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Son dakika: Türkiye’den kritik Mısır-Libya açıklaması! Diyalog süreci başlatılmalı

Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz'de Mısır yeni bir yetki alanı açıklaması yapmıştı. Libya da bu açıklamaya tepki göstermişti. Türkiye'deki diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı." denildi.

Doğu Akdeniz'de Mısır yeni bir yetki alanı açıklaması yapmıştı. Libya da bu açıklamaya tepki göstermişti. Türkiye'deki diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı." denildi.

Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya'yla deniz yan sınırının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti.

Yapılan açıklamada ayrıca, "Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor" ifadelerine de yer verildi.

Diplomatik kaynalardan yapılan açıklamada, "Mısır'ın 9 çoğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya'yla deniz yansırı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmemektedir." denildi.

Ayrıca Açıklamada, "Türkiye, Libya ile Mısır'ın ülkesi sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Kahire ve Trablus'un bir an evvel diyalog başlatmasını teşvik etti." ifadeleri kullanıldı.

DİYALOG VE MÜZAKERE BAŞLATILMALI

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye'nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.

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