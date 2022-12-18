Son dakika: Türkiye'den kritik Mısır-Libya açıklaması! Diyalog süreci başlatılmalı
Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz'de Mısır yeni bir yetki alanı açıklaması yapmıştı. Libya da bu açıklamaya tepki göstermişti. Türkiye'deki diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı." denildi.
Doğu Akdeniz'de Mısır yeni bir yetki alanı açıklaması yapmıştı. Libya da bu açıklamaya tepki göstermişti. Türkiye'deki diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı." denildi.
Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya'yla deniz yan sınırının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti.
Yapılan açıklamada ayrıca, "Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor" ifadelerine de yer verildi.
Diplomatik kaynalardan yapılan açıklamada, "Mısır'ın 9 çoğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya'yla deniz yansırı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmemektedir." denildi.
Ayrıca Açıklamada, "Türkiye, Libya ile Mısır'ın ülkesi sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Kahire ve Trablus'un bir an evvel diyalog başlatmasını teşvik etti." ifadeleri kullanıldı.
DİYALOG VE MÜZAKERE BAŞLATILMALI
Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye'nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak'tan sona en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....
- Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI KAMPANYASI BAŞLADI: 18-31 Aralık indirimli katalog!
- TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ
- TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!
- 30 Dakikada ağrılarınızı YOK EDİYOR! Kulağınıza koyup bekletin mucizeye şahit olun! İşte, o yöntem...
- AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...
- THY'DEN MÜJDE! Yeni kabin memuru ve pilot alacak! 2023 yılı Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, şartları neler?
- DENEYEN BIRAKAMIYOR! Bir damlada KESİN ÇÖZÜM! Sirkenin içine bunu atınca sonuca inanamayacaksınız!
- AÖL sınavları yeniden yapılacak mı? Açık Lise sınavları iptal olunca ne olur?
- e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?
- DHBT MÜLAKATA ÇAĞRILMA PUANI 2022: DBHT mülakatları ne zaman yapılacak, kaç puan gerekir?