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Kerkük'te DEAŞ saldırısında 9 Irak federal polisi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Kerkük’te DEAŞ saldırısında 9 Irak federal polisi öldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Irak federal polis gücünden 9 kişi hayatını kaybetti.

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