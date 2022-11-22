Yunanistan’dan Türkiye’ye yönelik küstah Doğu Akdeniz sözleri: Tam bir baş belası gibi davranıyorlar

'TÜRKİYE BİR BAŞ BELASI'



Dendias açıklamasında, ''Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukuku uyarınca karasularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde başka bir ülkeye, Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan dünyadaki tek ülkedir. Bu 21. yüzyılda nasıl olabilir? Türkiye bir baş belası gibi davranıyor. Türkiye uluslararası hukuku kabul etmemektedir. Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamamış olan NATO üyesi bir ülkedir.'' diyerek büyük skandala imza attı.