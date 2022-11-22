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Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik küstah Doğu Akdeniz sözleri: Tam bir baş belası gibi davranıyorlar

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Yunanistan’dan Türkiye’ye yönelik küstah Doğu Akdeniz sözleri: Tam bir baş belası gibi davranıyorlar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, uluslararası bir konferansta Türkiye'yi hedef alarak Doğu Akdeniz'de gerilimi yükseltecek açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi suçlayan Dendias "Baş belası gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen uluslararası konferansta gerilimi yükseltecek sözler sarf etti.

"TÜRKİYE BAŞ BELASI GİBİ DAVRANIYOR"

"Türkiye Doğu Akdeniz'de bir baş belası gibi davranıyor" diyen Dendias'a aynı konferansta yer alan Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl sert tepki gösterdi.

'TÜRKİYE BİR BAŞ BELASI'

Dendias açıklamasında, ''Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukuku uyarınca karasularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde başka bir ülkeye, Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan dünyadaki tek ülkedir. Bu 21. yüzyılda nasıl olabilir? Türkiye bir baş belası gibi davranıyor. Türkiye uluslararası hukuku kabul etmemektedir. Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamamış olan NATO üyesi bir ülkedir.'' diyerek büyük skandala imza attı.

ESİN ÇAKIL TEPKİ GÖSTERDİ: BU KABUL EDİLEMEZ

Konferansta yer alan Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl, Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Esin Çakıl, "Türkiye'nin dış politikasına barış, uluslararası hukuk ve diplomasi ilkeleri yön vermektedir. Antalya ve İstanbul'da (Rusya-Ukrayna) müzakere görüşmelerine ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında söyledikleriniz maalesef kabul edilemez" dedi.

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