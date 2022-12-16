Rusya'dan Avrupa'ya Kaliningrad'da tatbikat ile gözdağı
Rusya'nın, Avrupa Kıtası'ndaki tek toprağı olan Kaliningrad'da, Baltık Filosu tarafından bin 500 asker ile tatbikat başlatıldı. Yapılan açıklamada Bastion ve Bal tipi kıyı füze sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. Bugün başlayan askeri tatbikatta Pantsir-S Hava Savunma Sistemleri ile tatbikat gerçekleşti. İşte tatbikattan ilk görüntüler...
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Baltık Filosu, Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad'da bin 500 asker ile tatbikata başlandığını duyurdu.
Aynı zamanda Rus anakarasından ayrı bir nokta olan Kaliningrad'ın Baltık Denizi kıyılarında başlayan tatbikatta 10'dan fazla savaş gemisi ve 100'den fazla askeri aracın görev alacağı aktarıldı. Baltık Filosu'ndan tatbikata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kaliningrad bölgesinde, komuta ve idari tatbikata bin 500'den fazla askeri personel, 10'dan fazla savaş gemisi ve hava birimleri katılacak. Tatbikatın bir parçası olarak donanma taktik grupları belirlenen zamanda üslerinden ayrılacak ve filo kuvvetlerinin eğitim görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi'nde belirlenmiş bölgelere konuşlanacak. Tatbikat sırasında Baltık Denizi'ndeki gemi grupları hayali düşman gemilerine ve uçaklarını vurmak için top ve füze atışları yapacak" denildi.
Açıklamada Bastion ve Bal tipi kıyı füze sistemlerinin kullanılacağı belirtildi.
PANTSİR-S HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İLE TATBİKAT YAPILDI
Bugün başlayan askeri tatbikatta Pantsir-S Hava Savunma Sistemleri ile tatbikat gerçekleşti.
Baltık Filosu Basın Servisi'nden tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Baltık Filosunun hava savunma birimleri, planlanmış tatbikat sırasında alçaktan uçan ve düşük hızlı hedefleri yakalama görevlerini yerine getirdi. Filonun hava savunma sisteminin nesnelerini, radar istasyonlarının mürettebatını ve savaş görevini üstlenen Pantsir-S hava savunma füze sistemini korumak için, şartlı bölgeye yakın uçan bir grup hava hedefini keşfetti ve koşullu olarak imha etti" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...
- Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...
- Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?
- Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60'ı kadar...
- Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...
- tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?
- KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu...
- Yalı Çapkını 13. bölüm CANLI full izle! 16 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
- EYT'de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
- Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama! Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- ŞARTLAR NETLEŞTİ! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek 2022? Sözleşmeliye kadro kimlere verildi, kapsamı ne?