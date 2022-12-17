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Dünyanın en kilolu adamının son hali şaşkına çevirdi! | Evinden vinçle çıkarılmıştı tam 542 kilo verdi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Dünyanın en kilolu adamının son hali şaşkına çevirdi! | Evinden vinçle çıkarılmıştı tam 542 kilo verdi!

Dünyanın en kilolu adamı olarak tanınan Khalid bin Mohsen Shaari'nin zayıflama hikayesi milyonları şoke etti. İşte 22 yaşında tartıya çıktığında 607 kilo gelen Khalis’in, son hali...

Dünya tam 322 kilo veren o adamı konuşuyor... Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Genç adam 22 yaşında tartıya çıktığında 607 kilo geliyordu. Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 322 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

Sabah'ın haberine göre, Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.

Dünyanın en ağır insanı olarak bilinen ve 560 kilogram ağırlığıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Meksikalı Manuel Uribe 48 yaşında hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.

22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 607 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.

Yürümeyi bırak yatakta bile dönemeyen genç adamı, 2013 yılında zamanın Suudi Kralı Abdullah, ameliyat olması için Riyad'a getirtti.

Evden vinçle alınan genç adamın, bugünden sonra hayatı tamamen değişti. Khalid, tıbbi tedavi ve cerrahiye ek olarak dengeli bir diyet programına başladı.

Khalid'in ağırlığı bu sıkı program sayesinde 6 ay içinde yarı yarıya düştü. 6 ay sonra Khalid 320 kilo zayıflamıştı. Khalid, tedavi için Riyad'daki hastaneye götürüldü. Tedavi birkaç yıl boyunca devam etti.

Khalid, tedavinin başlamasından üç yıl sonra 2016 yılında bir videosunu paylaştı. Burada Zimmer çerçevesiyle yürürken görüldü. Ocak 2018'de Khalid'in vücudundan fazla deriyi çıkarmak için son bir ameliyat yapıldı. Bu andan itibaren onu gören kimse tanıyamadı. Khalid 5 yılın sonunda tam 322 kilo vermişti.

Dünyanın en kilolu adamı Manuel Uribe öldü DÜNYANIN EN KİLOLU ADAMI MANUEL URİBE ÖLDÜ

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