Danimarka "SAVAŞA" hazırlanıyor 🚩 | Büyük tepki toplayan RESMİ TATİL kararı

DANİMARKA "SAVAŞA" HAZIRLANIYOR

Konuya ilişkin Danimarka basınına konuşan Frederiksen, "Avrupa'da savaş var ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu da herkesin biraz daha katkıda bulunmasını gerektirecek." ifadesini kullandı.

Söz konusu karar, Danimarka'nın din adamlarından büyük tepki aldı. Kararın etkileri sürüyor.