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Danimarka "SAVAŞA" hazırlanıyor 🚩 | Büyük tepki toplayan RESMİ TATİL kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Danimarka SAVAŞA hazırlanıyor 🚩 | Büyük tepki toplayan RESMİ TATİL kararı

Rusya - Ukrayna krizi sonrası Danimarka’dan dikkat çeken bir “SAVAŞ” hamlesi geldi. Danimarka'da başa gelen yeni koalisyon hükümeti, savunma harcamalarını artırmak için resmi tatili iptal etmeye hazırlanıyor. Söz konusu adım, Danimarka'nın din adamlarından büyük tepki aldı. Kararın etkileri ise katlanarak büyüyor.

Danimarka medyasındaki haberlere göre söz konusu karar, Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti ve Ilımlı Parti'den oluşan koalisyon tarafından alındı.

DANİMARKA "SAVUMAYA" GEÇTİ

Seçimlerin ardından 42 gün süren müzakereler sonrası kurulan koalisyon hükümeti, savunma harcamalarına odaklanacak.

Savunma konusunun özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ülkede daha fazla gündeme gelmesi dikkati çekiyor.

"BÜYÜK DUA GÜNÜ" İPTAL EDİLEBİLİR

Bu amaçla Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hükümetin üretkenliği ve ekonomik aktiviteyi artırması için Danimarka'nın 11 resmi tatilinden birini iptal edeceğini duyurdu. Söz konusu kararın ardından 1686'da resmi tatil olarak ilan edilen "Büyük Dua Günü"nün iptal edilmesi bekleniyor.

DANİMARKA "SAVAŞA" HAZIRLANIYOR

Konuya ilişkin Danimarka basınına konuşan Frederiksen, "Avrupa'da savaş var ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu da herkesin biraz daha katkıda bulunmasını gerektirecek." ifadesini kullandı.

Söz konusu karar, Danimarka'nın din adamlarından büyük tepki aldı. Kararın etkileri sürüyor.

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