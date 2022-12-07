Patriotlar Polonya’ya kurulacak! Almanya’nın önerisi kabul gördü

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Almanya'nın Patriotların Ukrayna'ya gönderilmesini kabul etmediğini kaydeden Blaszczak, "Bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Sistemlerin Polonya'ya yerleştirilmesi ve onları komuta sistemimize takmak için düzenlemelere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.