Patriotlar Polonya'ya kurulacak! Almanya'nın önerisi kabul gördü
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'nın önerdiği Patriot füzesavar sistemlerinin ülkeye kurulacağını bildirdi. Daha önce Polonyalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapılmış ve son olarak bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesinin uygun olacağı ifade edilmişti.
Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile görüştüğünü belirtti.
POLONYA UKRAYNA'YI İŞARET ETTİ
Blaszczak, "Söz konusu sistemlerin Batı Ukrayna'ya konuşlandırılması hem Polonya hem Ukraynalılar için güvenliği artırabilirdi." dedi.
Daha önce Polonyalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapılmış ve son olarak bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesinin uygun olacağı ifade edilmişti.
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