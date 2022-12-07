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Patriotlar Polonya'ya kurulacak! Almanya'nın önerisi kabul gördü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Patriotlar Polonya’ya kurulacak! Almanya’nın önerisi kabul gördü

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'nın önerdiği Patriot füzesavar sistemlerinin ülkeye kurulacağını bildirdi. Daha önce Polonyalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapılmış ve son olarak bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesinin uygun olacağı ifade edilmişti.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile görüştüğünü belirtti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Almanya'nın Patriotların Ukrayna'ya gönderilmesini kabul etmediğini kaydeden Blaszczak, "Bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Sistemlerin Polonya'ya yerleştirilmesi ve onları komuta sistemimize takmak için düzenlemelere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

POLONYA UKRAYNA'YI İŞARET ETTİ

Blaszczak, "Söz konusu sistemlerin Batı Ukrayna'ya konuşlandırılması hem Polonya hem Ukraynalılar için güvenliği artırabilirdi." dedi.

Daha önce Polonyalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapılmış ve son olarak bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesinin uygun olacağı ifade edilmişti.

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