16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan 'Türkiye sınırı' kararı: 250 polis görevlendirildi

Yunanistan'dan 'Türkiye sınırı' kararı: 250 polis görevlendirildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
ABONE OL
Yunanistan’dan ’Türkiye sınırı’ kararı: 250 polis görevlendirildi

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendirme kararı aldı. Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, meclisteki 2023 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen çitlerin sınır boyunca uzatılacağını, elektronik gözetleme sistemlerinin güncelleneceğini ve 250 yeni sınır polisinin görevlendirileceğini söyledi.

KARA SINIRINA 40 KİLOMETRE ÇİT ÇEKİLMİŞTİ

Bakanlık olarak önceliklerinin yasa dışı geçişlerin engellenmesi olduğunu aktaran Theodorikakos, 2022 yılında 250 bin yasa dışı geçişin engellendiğini, 1200 insan kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

Türkiye duyurdu Yunanistan tutuştu! TÜRKİYE DUYURDU YUNANİSTAN TUTUŞTU!
Yunanistan 15 Temmuz gazisinin terasta tasarladığı İHA projesini çaldı! YUNANİSTAN 15 TEMMUZ GAZİSİNİN TERASTA TASARLADIĞI İHA PROJESİNİ ÇALDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA