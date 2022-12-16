AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi! ❌Anlaşma sağlandı

AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiler, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin bir parçası olarak Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştılar." ifadesi kullanıldı.