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AB’den Rusya'ya yeni yaptırım paketi! ❌Anlaşma sağlandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi! ❌Anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgali sonrası başlattığı yaptırmalara bir yenisini daha ekliyor. AB, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiler, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin bir parçası olarak Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketinin onay sürecinin yazılı prosedürle ilerleyeceği ve yarın tamamlanacağı belirtildi.

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Yeni yaptırım paketinin içeriğine ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonunun geçen hafta hazırladığı 9'uncu yaptırım paketi teklifinde yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyordu.

Üye ülkeler bu paketin detaylarını müzakere ediyordu.

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