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ABD'den Polonya'ya 116 Abrams tankı | Kararı Mariusz Blaszczak duyurdu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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ABD’den Polonya’ya 116 Abrams tankı | Kararı Mariusz Blaszczak duyurdu

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülke ordusuna kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onay verdiğini açıkladı.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı potansiyelini artırma yolunda bir adımın daha geride kaldığını belirtti.

Güçlü ordunun önemini vurgulayan Blaszczak, "ABD'li makamlar 116 Abrams tankının satışını onayladı. Fiyat görüşmelerine devam ediyoruz. İlk teslimatlar 2023'te mümkün." ifadelerini kullandı.

Błaszczak, temmuzda yerel medyaya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin "Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek" bir anlaşmayla "ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını" duyurmuştu.

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