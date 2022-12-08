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New York Times’ın medya mensupları 24 saatlik greve gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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New York Times’ın medya mensupları 24 saatlik greve gidiyor

ABD’de ünlü medya organı New York Times’ta çalışan medya mensupları, bugün New York saatiyle 13.00’te greve gideceklerini duyurdu. Medya mensupları, Mart 2021’de sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmesi için yapılan ancak uzayan pazarlıklardan usandıklarını vurguladı.

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