Son dakika: Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner serbest bırakıldı
Son dakika haberleri... Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Griner, esir takasıyla serbest bırakıldı. Rusya, Brittney Griner'ı silah tüccarı Viktor Bout ile takas ederek serbest bıraktı. ABD Başkanı Biden, Rusya ile yapılan tutuklu takasında ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın serbest kaldığını ve şu anda ABD uçağında olduğunu açıkladı.
Rusya'da "uyuşturucu bulundurmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner'ın ismi belirtilmeyen bir cezaevi yerleşkesine nakledilmişti.
Griner'ın avukatları, 4 Kasım'da Moskova yakınlarındaki gözaltı merkezinden ayrılan kadın basketbolcunun ismini öğrenemedikleri bir cezaevine doğru 'süresi belirsiz' bir yolculuğa çıkartıldığını açıkladı.
WNBA takımlarından Phoenix Mercury'de sekiz kez All-Star seçilen ve iki Olimpiyat altın madalyası bulunan Griner, 4 Ağustos'ta Moskova'daki, Şeremetyevo Havaalanı'nda polisin valizinde esrar yağı içeren elektronik sigara kutuları bulmasının ardından mahkum edilmişti.
TAKASLA SERBEST BIRAKILDI
Rusya, Brittney Griner'ı silah tüccarı Viktor Bout ile takas ederek serbest bıraktı.
ABD Başkanı Biden, Rusya ile yapılan tutuklu takasında ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın serbest kaldığını ve şu anda ABD uçağında olduğunu açıkladı.
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