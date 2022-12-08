Son dakika: Rusya’da tutuklanan ABD’li basketbolcu Brittney Griner serbest bırakıldı

TAKASLA SERBEST BIRAKILDI

Rusya, Brittney Griner'ı silah tüccarı Viktor Bout ile takas ederek serbest bıraktı.

ABD Başkanı Biden, Rusya ile yapılan tutuklu takasında ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın serbest kaldığını ve şu anda ABD uçağında olduğunu açıkladı.