ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone PKK'yı korumak için Türkiye'ye saldırdı! Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler
Türkiye'nin terörle mücadelesi dünya basınından geniş yer bulmaya devam ederken, ABD'li temsilciler de skandallarını sürdürüyor. PKK'yı desteklemeye devam eden ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone Türkiye'yi hedef aldı. Başkan Erdoğan'ı işaret eden küstah Pallone, "Erdoğan'ın Suriye'de devam eden saldırganlığının hesabını vermekten kaçmasına izin veremeyiz. " ifadelerine yer verdi.
Pençe Kılıç Harekatı bazı kesimleri rahatsız etmeyi sürdürüyor. ABD'li Washington Times gazetesi Türkiye'nin kara harekatı sinyalinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone ise terörü değil Türkiye'yi hedef aldı.
DEAŞ bahanesine sığınan ABD, Türkiye'nin operasyonlarının Suriye'de ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etmiş, YPG'yi yerel unsur olarak nitelemişti. Ancak ABD'den gelen bu skandal açıklamalar Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone tarafından yetersiz olduğunu söyledi.
Washington Post'un PKK/YPG'li teröristlere sivil dediği haberini alıntılayan Pallone, sosyal medya hesabından hazımsızlığını dile getirdi.
KÜSTAH SÖZLER
ABD ve Türkiye arasındaki ilişkierin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Pallone, "Erdoğan'ın Suriye'de devam eden saldırganlığının hesabını vermekten kaçmasına izin veremeyiz. Kasıtlı eylemleri sivil kayıplara yol açtı ve ABD personelinin hayatını tehlikeye attı. Gerilimi azaltmak için çağrı yapmak yeterli değildir. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemizin zamanı geldi" dedi.
TERÖRÜ DEĞİL TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone daha önce de , "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı." ifadelerini kullanmıştı.
KİRLİ EMELİNİ İFŞA ETTİ
Konuyu Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna bağlayan Pallone, "Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" dedi.
Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.
Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.
Ryder şöyle devam etti:
"Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."
PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.
Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.
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