ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone PKK’yı korumak için Türkiye’ye saldırdı! Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler

Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.