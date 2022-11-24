Kılıçdaroğlu’nun ’sınava girmeyin’ provokasyonu elinde patladı! Adaylardan sınava tam katılım

ERDOĞAN: KIŞKIRTMALARA PRİM VERMEDİKLERİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM

Erdoğan, sınavda 422 bin öğretmenin sınavda başarılı olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenimizin 422 bini başarılı oldu. 69 bin öğretmenimiz başöğretmen oldu. Gerek kışkırtmalara pirim vermedikleri gerekse gösterdikleri başarı dolayısıyla öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Değerli misafirler inşallah önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacağız."