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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sorumluluk lafını ağzına alacak en son kişidir

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Sorumluluk lafını ağzına alacak en son kişidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kendi devletini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir." sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıca Başkan Erdoğan "Ömründe devlet yönetimine dair özellikle SSK Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir tecrübesi olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme sorumluluğu ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son iddialarına ve söylemlerine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan ayrıca muhalefet partilerine de dikkati çeken bir çağrı yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından derlenenler:

AYRI BİR KOMEDİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı'nın halkın yarısından fazlasının desteğiyle işbaşına gelebilmesi yönetim demokratik meşruiyetini en üst seviyeye çıkarmıştır. Ömründe devlet yönetimine dair özellikle SSK Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir tecrübesi olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme sorumluluğu ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zatın ülkenin en büyük ikinci partisinin başında olmasının getirdiği sorumluluk bir yana herhangi bir vatandaş olarak göstermesi gereken hassasiyetin farkında olması gerekiyor.

HAYSİYET FUKARASI EN SON KİŞİDİR

Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak ama hak ettiği tespitler. Madem sorumluluktan söz ediyoruz kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla yönettiğini söyleyen haysiyet fukarası en son kişidir. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekle itham ettiğini söyleyen zavallı sorumluluktan söz edemez. Yurtdışında ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ süren gafil sorumluluk ile yan yana gelemez. Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan namert sorumluluktan söz edemez. Yolsuzluktan, hırsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki kepazeliklere gözlerini kapatan kifayetsiz sorumluluk yanına yarışamaz. Dünyada ülkesinde orman ve yeşil varlığını en çok artıran bir yönetime ağaç diyerek saldıranların hangi alçak hesapların peşinde olduğunu Gezi olaylarında görmüştük. CHP'nin başındaki zat da ağaç diye gevelemeye başladığına göre nöbet ona geçti. Bütün dünya Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından Türk Devletleri Teşkilatına kadar Türkiye'nin elde ettiği başarıları konuşurken, bu zatın dış politika diye eveleyip gevelediği lafı israf olarak görüyoruz.

BAY KEMAL, NEYİ NEREDEN NASIL YAPTIĞIMIZI ÖĞREN

Dün hizmete açtığımız Yusufeli Barajı'nın yeni ülkemize, milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Gövde yüksekliği bakımında Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük beşinci barajı olan Yusufeli, üreteceği enerji ve depolayacağı su ile ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Yusufelili kardeşlerime evlerini, iş yerlerini geride bırakarak yeni yerlerine taşınarak yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum. Yusufeli Barajı'na da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun alt yapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz. Yılda 5 milyar inşallah buradan geri dönüşüm var. Bu 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal, neyi nereden nasıl yaptığımızı öğren. Sonra 'kaynak nereden' deme. Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık.

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