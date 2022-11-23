Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Sorumluluk lafını ağzına alacak en son kişidir

HAYSİYET FUKARASI EN SON KİŞİDİR

Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak ama hak ettiği tespitler. Madem sorumluluktan söz ediyoruz kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla yönettiğini söyleyen haysiyet fukarası en son kişidir. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekle itham ettiğini söyleyen zavallı sorumluluktan söz edemez. Yurtdışında ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ süren gafil sorumluluk ile yan yana gelemez. Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan namert sorumluluktan söz edemez. Yolsuzluktan, hırsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki kepazeliklere gözlerini kapatan kifayetsiz sorumluluk yanına yarışamaz. Dünyada ülkesinde orman ve yeşil varlığını en çok artıran bir yönetime ağaç diyerek saldıranların hangi alçak hesapların peşinde olduğunu Gezi olaylarında görmüştük. CHP'nin başındaki zat da ağaç diye gevelemeye başladığına göre nöbet ona geçti. Bütün dünya Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından Türk Devletleri Teşkilatına kadar Türkiye'nin elde ettiği başarıları konuşurken, bu zatın dış politika diye eveleyip gevelediği lafı israf olarak görüyoruz.