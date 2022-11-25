Almanya’da son 9 yılda yüzlerce terörist Suriye ve Irak’taki PKK kamplarına katıldı

Haziran 2013 ile 30 Eylül 2022 arasında 300 kişinin PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığını, bunlardan 150'sinin ülkeye döndüğünü kaydeden hükümet, geri dönenlerin terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşıp savaşmadığı ya da bu savaşı açıkça destekleyip desteklemediklerinin bilinmediğini açıkladı.