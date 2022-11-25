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Angela Merkel'den dünyayı sarsan Putin itirafı! Ukrayna'ya girmemesi için ikna etmeye gücüm yoktu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Angela Merkel’den dünyayı sarsan Putin itirafı! Ukrayna’ya girmemesi için ikna etmeye gücüm yoktu

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ile savaşta olan Rusya'nın Devlet Başkanı Putin hakkında itiraflarda bulundu. Görevinin son zamanlarında Putin'le görüştüğünü söyleyen Merkel, Ukrayna'ya girmemesi için ikna etmeye gücünün olmadığını itiraf etti.

Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel'den çok konuşulacak bir Putin itirafı geldi. Merkel, görevinin son zamanlarında Putin'le görüştüğünü, ancak onu Ukrayna'ya girmemesi için ikna etmeye gücünün olmadığını ifade etti.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'e yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklaması oldukça ses getirecek.

Merkel, 2021 yazında Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılacağı 2'li görüşmeler düzenlemeye çalıştığını ancak Putin'i ikna edecek gücü olmadığını ifade etti.

Putin'in Ukrayna'da savaş başlatmamaya ikna edecek gücünün de olmadığını ifade eden Merkel, "Bu görüşmeleri sağlayacak ve onu etkileyecek bir gücüm yoktu. Sonuçta herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu" ifadelerine yer verdi.

Rus liderle yaptığı son görüşmeyi değerlendiren Merkel, "Hissiyatı çok netti. Güç siyaseti olarak bitmiş durumdasınız. Putin için önemli olan şey güçtür" dedi.

Ayrıca Merkel, son görüşmelerinde diğer görüşmelerden farklı olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşlik ettiğini kaydetti.

Merkel aynı zamanda başbakanlıktan ayrıldığına pişman olmadığını da söyledi.

Merkel son zamanlarda Putin ile olan ilişkileri nedeniyle eleştirilerin odağında olmuştu. Aynı zamanda savaş nedeniyle enerji krizinin şiddetle hissedildiği Almanya'da Merkel dönemi alınan kararlar nedeniyle eski şansölye oldukça eleştirilmişti.

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